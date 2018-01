En un tenso encuentro en la Secretaría de Fruticultura, los chacareros acordaron con el gobierno rionegrino sentarse a discutir el Libro Blanco, el proyecto de modernización y reconversión con el que la Provincia quiere sacar de la crisis al sector. Sin embargo, los dirigentes chacareros aseguraron que la situación coyuntural está por sobre el Libro Blanco. “Sin ayuda para la cosecha, para muchos no hay futuro que discutir”, dijo el presidente de la Cámara de Productores de Cipolletti.

El chacarero aseguró que ayer “se habló de temas viejos, de porqué no nos habíamos reunido antes. Y definimos ir a la reunión del vienes junto a Provincia”. Sin embargo, en diálogo con LU5 Pierdominicci aclaró que “la Federación lo que va a pedir es ver cómo se levanta la cosecha” y no la discusión del Libro Blanco del Gobierno.

El chacarero sostuvo que el conflicto es terminal para muchos productores. “Hay productores que no vendieron la fruta y otros que no tienen dinero para hacer la cosecha. Gran parte de la cadena está desfinanciada y las empresas no tienen plata para comprar la fruta”, manifestó.

Actualmente, el costo de producción de un kilo de fruta ronda los 5 pesos, mientras que los productores están recibiendo $3 o $3,50. La Federación quiere que Nación y Provincia discutan cómo cubrir esa pérdida para garantizar que los pequeños y medianos productores sigan dentro del sistema. “Lo que necesitamos es ayuda para la cosecha”, graficó Pierdominicci.

La reunión del complejo frutícola será el viernes y los chacareros van con “pocas expectativas” de obtener respuestas favorables a sus reclamos.

“Lo que queremos es que la fruta valga, que la compren. Nuestra producción no vale nada, es el gran problema que tenemos”.Horacio Pierdominicci. Presidente de la Cámara de Productores

$5 El costo de producción de un kilo de fruta

Los chacareros están recibiendo apenas $3 o $3,5 por parte de las empresas, por lo que trabajan a pérdida.