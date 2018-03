El tema del pedido de desafuero fue planteado por el senador de Cambiemos, Ernesto Martínez, quien pidió que la comisión se aboque a tratarlo "el primer miércoles" en que vuelva a reunirse, lo que llevó al jefe del bloque del FPV, Marcelo Fuentes, a realizar una encendida defensa.

Ante la situación, Pichetto tomó la palabra y expresó: "Me molesta cuando no se cumplen las reglas, cuando se incurre en la estupidez y plantean temas que no están en agenda. Me molesta cuando no se cumplen los acuerdos".

Pichetto continuó su descargo y dijo: "Cuando tengamos que discutir este tema hablaremos de todos los temas a fondo. Vamos a analizar también la responsabilidad de los senadores y diputados que votamos un acuerdo internacional, un tema de naturaleza política. No tengo ningún miedo a dar ese debate y analizar la responsabilidad del Congreso y la de los funcionarios que intervinieron en el ámbito del Ejecutivo".