Pichetto contra CFK: "Ella cree que hay que dinamitar todo porque sí"

Además, aseguró que se trata de una "decisión tomada" y que no hay vuelta atrás. En este sentido, señaló que a fin de mes enviará una nota al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, para informarle de la nueva composición del bloque del Frente para la Victoria (FpV)-PJ, que estará formado por "un interbloque con la salteña Cristina Fiore, el peronismo de La Pampa y otros".

Más tarde, en diálogo por Radio Mitre, el actual titular del bloque de senadores del PJ-FpV aseguró hoy que hace dos años que no habla con Cristina y reiteró que no compartirá el mismo cuerpo legislativo cuando la ex presidenta asuma como senadora.

"Hace dos años que no hablo con Cristina", reveló hoy el legislador nacional, alejado del kirchnerismo en los últimos años, y remarcó que no integrará el mismo espacio que la ex jefa de Estado en la Cámara Alta.

LEÉ MÁS

El polémico chiste misógino que hizo Pichetto en el Senado

Capitanich destrozó a Pichetto y dijo que tiene vencimiento

Pichetto visitará a De Vido en la cárcel y estalló la polémica