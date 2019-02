Perros abandonados en la panadería ya tienen un hogar

Mientras tanto, están en tránsito en la casa de Elba, quien vive en el barrio Los Tilos y lo único que pidió es que le cerquen el patio porque usa bastón para caminar y teme que los perritos la tiren. Por eso, cipoleñas defensoras de animales la ayudaron con chapas y otros elementos.

Allí, las mascotas tienen césped, agua y comida, todo lo necesario para esperar a sus futuros dueños. Y ya no son lo que eran hace cuatro meses cuando fueron arrojados por un desalmado. “Ahora están gordos, pero eran piel y huesos cuando los dejaron”, recordó Cynthia, una de las vecinas que no pudo mirar para el costado y comenzó a darles alimento para que no murieran de hambre.

89 años tiene la abuela que decidió cobijar a los perros.

Se llama Elba y vive en el barrio Los Tilos. Uno de los animales ya tiene una adopción apalabrada, que las protectoras confían en que se concretará. Se buscan más solidarios.