Pereyra garantiza la continuidad laboral a los despedidos de Catriel

En diálogo con LU5, Pereyra dijo que al 15% de aumento ya acordado, como aún “no están los índices de junio, que seguramente sea superior, se inyectará este 5% a pagar de una sola vez, con un seguimiento hasta febrero que nos garantiza que cuando la inflación supere la inflación nos reuniremos nuevamente”.

Explicó que las paritarias rigen a partir del 1° de abril, este 15% de aumento se abona el 7,5% a partir del 1 de abril y el restante 7,5% a partir de octubre. Tras el decreto del PEN se incorpora un 5% más, que en principio era en dos pagos, pero se cancelará en uno.

En cuanto al conflicto que se desató en Catriel, cuando petroleros despedidos incendiaron un camión en una protesta, indicó que se encaminará a una salida que podría terminar en un acuerdo este miércoles.

“(Miguel) Galuccio se hizo cargo Vista Oil, que era de Pampa energía y de Lomas de la zona de Catriel y empezó la reducción de personal. Tuvimos un conflicto, tuvimos la conciliación obligatoria que termina mañana. Eran 242 despidos de las empresas contratistas de Vista”, resumió el sindicalista petrolero.

Dijo que desde la empresa “han ofrecido a la gente un retiro voluntario con un 1.5% más de lo que le corresponde” y que dependerá de cada trabajador si quiere o arreglar o no. “Lo importante es que nosotros le garantizamos que van a seguir trabajando a aquellos que no arreglen. Hay unos 40 en proceso de jubilación. El que no arregla, no se jubila, va a seguir trabajando”, agregó.

Aclaró que “los despidos lo hacen los contratistas de Vista, porque Vista les bajó los contratos. Como las empresas son chicas empezaron con los despidos”. Dijo que propondrá una conciliación voluntaria para cerrar los acuerdos.

