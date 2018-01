Perdió el control, cayó a un canal y se salvó de milagro

Según se informó, todo habría ocurrido por una mala maniobra del conductor. Aparentemente, según los pocos datos filtrados, transitaba a muy alta velocidad y perdió el control del rodado. Se salvó de milagro.

El vehículo es un Citroën C3 color celeste. Quedó destrozado e inutilizable, pero, afortunadamente, el conductor se encuentra en buen estado de salud. Sólo habría recibidos algunos golpes leves por el impacto.

La intersección en la que se produjo el despiste ya ha sido epicentro de una gran cantidad de siniestros viales. Vecinos de la zona solicitan algún tipo de medida de seguridad, aunque sea precautoria. De todas maneras, admiten que el motivo de la mayoría de los choques y vuelcos está relacionado directamente con la velocidad.

En esta oportunidad el conductor no tuvo que pagar con su vida por tamaña imprudencia. Fue atendido por personal de salud pública, pero no hizo falta ningún tratamiento de rigor, ya que las lesiones sufridas no requirieron mayor intervención.

Desde la Policía lamentaron lo ocurrido durante la noche en diferentes puntos de la región. Cuando menos se circula, por las noches, es cuando más tragedias ocurren. La falta de visibilidad puede influir en algunos casos, pero en la mayoría es el exceso de velocidad, mientras que en muchos otros se suma también el alcohol.

En ese marco, hicieron un llamado a la comunidad a tomar conciencia sobre estos hechos, ya que cualquiera puede ser víctima o sufrir la pérdida de un ser querido sólo por imprudencia.