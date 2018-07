Pellicena: "El Alto Valle tiene un gran nivel de rugby"

“Esto es algo interesante porque la Argentina paga mucho la falta de competencia, de cierto nivel internacional, a nivel de Pumas, Jaguares y Pumitas. Y a nivel local también pagamos una falta de competencia de jerarquía. Creo que la integración interregional ayuda a que la competencia se eleve en la zona. Obviamente cuando esta se eleva, me refiero a jugar buenos partidos ante buenos rivales, mejora el crecimiento de todos. Como pasa en la vida misma. Cuando estás en un medio que hay que exigirse para ser mejor, se crece”, afirmó el entrenador que condujo a Los Pumitas en el reciente Mundial de Francia.

Sobre el desempeño del seleccionado argentino en dicho campeonato, señaló: “Más allá del resultado que fue un sexto puesto, estamos muy conformes con todo lo que fue el proceso, haciendo mucho hincapié en que el Mundial es una etapa más en el camino de formación de ellos, los jugadores y no el fin último. Desde ese punto de vista estuvo muy bueno. Fue una experiencia muy linda. Los chicos la disfrutaron mucho, nosotros también. Pero ellos siguen en el proceso de formación, como jugadores de rugby, pero también como personas”, recordó. “Ese es nuestro fin último y no ganar una copa del mundo”, insistió con convicción.

“El proceso de Los Pumitas se basó en la palabra respeto, entre pares, staff-jugadores, jugadores con el resto de la gente, árbitros. No hay que olvidar que formamos personas que, a su vez, en algún momento de sus vidas, juegan al rugby”, apuntó.

Consultado sobre la chance de que algún jugador de la región pueda soñar con integrar algún seleccionado, no dudó: “Cada vez más a través de nuestra red de detección de talentos de la UAR, empiezan a aparecer jugadores de mayor cantidad de regiones. Y esta zona es una plaza, que no hay que subestimar porque tiene una gran nivel de rugby que me parece muy interesante”, concluyó.

“A Hourcade lo noté tranquilo”

Pellicena también opinó sobre la salida del entrenador Daniel Hourcade en Los Pumas y sobre Mario Ledesma (actual de Jaguares) que podría reemplazar al Huevo. “Lo de Daniel, como lo ha manifestado más de una vez, cerró un ciclo. Hablé con él y lo noté tranquilo. Con respecto a Mario, creo que le dio gran impulso al rugby nacional. Lo ha revalorizado y provocado un rejuvenecimiento muy importante”, consideró.