Peligra la temporada de cosecha de frutas

El conflicto arrancó luego de que la CAFI y UATRE acordaran un aumento salarial del 42%, el cual fue rechazado por los chacareros, quienes aseguraron que no están en condiciones de afrontar ese gasto. En contrapartida, ofrecieron una suba salarial del 18%.

Desde que se acordó la paritaria, la Federación de Productores puso el grito en cielo y las partes fueron convocadas a Nación. Pero, hasta el momento, no pudieron ponerse de acuerdo y la cosecha está en peligro.

Desde UATRE amenazan con medidas de fuerza en caso de que no se homologue el aumento salarial del 42%, mientras que los productores aseguran que si esa suba es oficializada, no levantarán la cosecha porque no podrán pagar los sueldos.

En el conflicto están mediando las secretarías de Trabajo y Fruticultura de Río Negro y la Secretaría de Producción en la Comisión de Trabajo Agrario de la Nación.

El presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández, dijo que si se ratifica el incremento salarial del 42%, “el productor se termina fundiendo este año. Quedaría mucha fruta en el Valle que no se podrá levantar”.

“Nosotros ya hicimos un reclamo ante Nación, presentamos un pedido de $1,50 por kilo de fruta, más el mínimo no imponible, para poder levantar la cosecha. Estamos esperando una respuesta”, agregó el dirigente allense.

Una negociación cada vez más difícil

Acuerdo que no se homologó

El gremio de los rurales (UATRE) acordó con la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) un aumento salarial del 42%. Pero los productores aseguraron que no pueden pagar esa cifra, por lo que pidieron impugnar la paritaria.

Diferencias insalvables

Desde el gobierno nacional convocaron a las partes para lograr un acuerdo que permita que la temporada llegue a buen puerto. Sin embargo, hasta el momento las posturas no se modificaron y la tensión aumenta con las horas.

