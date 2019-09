Pasará 5 años preso por abusar de una adolescente

Los jueces consideraron que durante varios meses el acusado mantuvo contacto con la niña que forma parte de su círculo familiar, que le ofreció regalos, que siempre procuró contacto con la víctima, que influyó en la misma para que su madre no se enterara con frases como "no le digas a tu madre porque se va a enojar, va a pensar que soy un viejo verde" "no digas nada de mi viaje, hacé como que no sabés que voy a ir", todo siempre con el propósito de contactarse con la adolescente. Antes de consumar los actos sexuales que se le atribuyeron mantuvo contacto físico y la besó.

Durante el proceso, el acusado no respetó las pautas impuestas por el tribunal y en función de esa situación los jueces le aplicaron prisión preventiva por riesgo de fuga.

Según consta en la sentencia, se prorrogó su encierro cautelar al persistir un peligro de fuga concreto a partir de la actitud mantenida durante el proceso, habiéndose dispuesto oportunamente la rebeldía y captura. Cuando se lo atrapó, no dio una justificación razonable frente a sus incumplimientos de presentación.

La preventiva consecuentemente deberá prorrogarse hasta la firmeza del fallo.

En la causa intervinieron los jueces Julio Sueldo, Álvaro Meynet y Sonia Martín.