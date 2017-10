Parque Norte: depósito de tapitas se convirtió en un gran basural

Además, el servicio de recolección de basura del Municipio no se lleva los residuos, pese a los reclamos que se vienen formulando para la limpieza del sector. A todo esto, Servicios Públicos no se hace cargo como se debería del mantenimiento en condiciones del espacio verde, lo que no deja de generar más bronca en la comunidad.

La vecina María José Bongiorno, ex senadora nacional, manifestó que el recinto para las tapitas fue movido algunos metros de su lugar original pero la realidad sigue siendo la misma, ya que si bien se terminaron las campañas por las tapitas, se continúan tirando variados residuos, cuya descomposición provoca olores desagradables y un afeamiento del entorno.

Lo peor es que por la puertita siempre abierta se introducen niños que no saben de los peligros por la contaminación y también perros que, hambrientos, sacan los pañales sucios y los desparramen por los alrededores.

Bongiorno se comunicó con la comuna para buscar una pronta solución, pero sus reclamos no han sido atendidos hasta el momento.