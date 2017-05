Paran bondi flojo de papeles

Miguel Elifonso, jefe de Seguridad Vial de Cipolletti, precisó que el secuestro fue parte de los controles realizados durante el fin de semana largo. “Uno de los objetivos fue controlar el trasporte de larga distancia”, aseguró.

El colectivo particular era de la zona, pero nunca lo habían visto circular por los puentes carreteros. Elifonso no pudo especificar cuál era su procedencia. No obstante, dijo que se dirigía a Cutral Co, aunque no se sabe el motivo.

En su interior viajaban diez personas, todas mayores de edad y la mayoría oriundas de Roca. Elifonso confirmó que ninguno de ellos tenía la menor idea de que se trasladaban sin seguro ni revisión técnica obligatoria, por lo que al subirse a la unidad confiaban que reunía todas las seguridades.

Al enterarse de que no era así y ver que el colectivo no iba a poder continuar con su itinerario, los pasajeros tuvieron que pedir un taxi y trasladarse hasta la terminal de ómnibus de Neuquén, donde tomaron un colectivo de línea. El chofer también se retiró de la escena a bordo de un taxi.

Se presume que la unidad secuestrada iba a levantar más pasaje en la capital neuquina. “Acá estará retenido hasta que su titular regularice su situación. Es una abultada suma la que tiene que pagar, ya que sólo por la revisión técnica obligatoria son 4 mil pesos, aproximadamente”, indicó Elifonso.

El colectivo, que sería utilizado en viajes de media distancia, quedará secuestrado en la Caminera de Cipolletti a la espera de que su propietario regularice la situación.

“Acá estará retenido hasta que su titular regularice la situación. Es una abultada suma la que tiene que pagar. Sólo la RTO son 4 mil pesos, aproximadamente”. Miguel Elifonso. Jefe de Seguridad Vial de Cipolletti