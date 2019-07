En primer lugar, el hombre afirmó que participaba activamente en la crianza de su hijo, que compartía tiempo con él, que lo llevaba a las reuniones familiares y a las vacaciones.

También alegó que tiene otra hija y que le brinda la cuota alimentaria. En total abona el 50% de sus ingresos por ambas cuotas. Consideró, en conclusión, que la suma excede en gran manera lo necesario para cubrir los gastos de un adolescente sobre todo cuando, según sus dichos, le compra todo lo que necesita y requiere.

La jueza de Familia de Cipolletti no admitió el planteo del progenitor y consideró los dichos de la madre del joven y de parte de su entorno. “La mujer aseguró que el padre tiene una relación fría y distante con su hijo y que en los escasos momentos en que se encuentra con él es para hablarle de la cuota alimentaria, de la necesidad de disminuirla, lo que provoca que vuelva angustiado y estresado”, informaron desde la Justicia.

En definitiva, sostuvo que es falso que se hubiesen modificado las circunstancias por la mayor participación en la crianza de su hijo y que la variación del salario no implica una variación de las circunstancias a tener en cuenta.

La jueza consideró que el padre no probó en el expediente su mayor participación en la crianza del hijo, por el contrario, testigos afirmaron otra cosa. Razonó que el hecho de que sus ingresos se hayan incrementado no puede tomarse como una modificación de las circunstancias “en tanto dicho aumento no constituya una suma totalmente desproporcionada a las necesidades del alimentado, configurándose un enriquecimiento ilícito”.

El criterio de la jueza fue sostenido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Cipolletti por lo que el fallo se encuentra firme.

