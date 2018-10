Pañuelos verdes y celestes fueron protagonistas en proceso a médico

De acuerdo con fuentes judiciales, ayer se resolvió pasar a un cuarto intermedio luego de un pedido del nuevo defensor de Leandro Rodríguez Lastra, el abogado Damián Torres. Hasta hace poco más de un mes, el médico acusado tenía la asistencia del defensor oficial, Juan Pablo Piombo, quien se había encargado de desarrollar una intensa labor para demostrar que su representado había actuado en forma no muy distinta a lo que sucede en gran parte del país con un embarazo de 22 semanas y media. Ante el riesgo que se presentaba para la propia madre, el médico decidió no practicarle un aborto y hacer una cesárea. El bebé nació y fue dado en adopción.

El médico fue denunciado porque la ley garantiza el aborto para las víctimas de violación.

22 semanas y media tenía el feto de la joven madre

“Ese chiquito no me va a juzgar”, dijo el ginecólogo cipoleño Leandro Rodríguez Lastra en una de las tantas audiencias celebradas en los tribunales locales. El médico no se mostró para nada conforme con la posición asumida por los fiscales Rita Lucía y Santiago Márquez Gauna, quienes en un trámite anterior reafirmaron su voluntad de acusarlo por incumplimiento de los deberes de funcionario público.