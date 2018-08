Pañuelazos por el aborto y un grito para pedir justicia

Médicos, empleados de hospitales y de la Universidad del Comahue se reunieron en el hospital para manifestar su oposición a la posibilidad de que las mujeres puedan acceder de manera gratuita y legal a la interrupción de un embarazo.

“En los 5 años que trabajé en el Hospital Moguillansky nunca me tocó ver a una paciente morir por un aborto clandestino. Me llama la atención que se haga foco en las muertes por abortos clandestinos y no otras enfermedades mortales como el cáncer de mama”, dijo el médico Jorge Maciel, uno de los organizadores de la manifestación.

Por la tarde, el pañuelazo fue verde. Mujeres de todas las edades se concentraron en la plaza San Martín, como parte de una movilización nacional. La consigna fue la misma que en los encuentros anteriores, “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Las manifestantes esperan que la ley se apruebe en la votación del 8 de agosto, aunque en el Senado la opción más favorable a la campaña es aprobar el proyecto con modificaciones, lo que lo enviaría nuevamente a Diputados.

Santiago Maldonado

A un año de la desaparición de Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería a una protesta mapuche, cientos de vecinos exigieron que se esclarezca lo ocurrido en el operativo y que los responsables, políticos y materiales, del ataque a los manifestantes sean condenados por la muerte del joven .

