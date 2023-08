Vouchers educativos, antecedentes de la propuesta de Milei 

Especialistas advierten que es un modelo agotado en el mundo y que no hay evidencia de que lo que impulsa Milei mejore la calidad educativa.

Flavio Buccino, especialista en sistemas educativos y ex director de la Comisión de Educación de la Legislatura de CABA, aseguró a CNN Radio Roca que "estas corrientes están agotadas, no hay países donde se esté proponiendo esto, no se de dónde sacó Milei estas cosas, incluso el Banco Mundial y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) basados en los datos de las pruebas PISA, se posicionan en contra de voucherizar la educación".