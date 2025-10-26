Tristeza en el elenco de El Eternauta: murió una querida actriz de la serie

La artista, recordada por su calidez y trayectoria en teatro y televisión también fue parte de producciones como Cohen Vs. Rossi, Menem.

Tristeza en el mundo artístico por la muerte de Claudia Schijamn, una querida actriz y docente con una extensa carrera en la escena argentina. Tenía 66 años y en los últimos tiempos había ganado notoriedad por su participación en El Eternauta , junto a Ricardo Darín .

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores mediante un comunicado: “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine”, dice el posteo que compartieron en las redes sociales.

Embed Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística, se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos.https://t.co/2JcFKNg68O pic.twitter.com/3RESgFd6Vw — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) October 26, 2025

Tal como detallaron desde la Asociación, y en el sitio especializado IMDb, Claudia actuó en el episodio 4 “Credo”, el 5 “Paisaje” y el 6 “Jugo de tomate frío” de El Eternauta.

Además, otro de sus últimos trabajos fue en la serie Menem con su papel de recepcionista.

La trayectoria de la actriz Claudia Schijman

Claudia había nacido el 8 de agosto de 1959. Para su carrera artística se formó con Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli.

Su debut en televisión fue El Palacio de la Risa, con Antonio Gasalla y lo acompañó en los ciclos Gasalla en Telefe y Gasalla en Libertad.

También participó en Verdad Consecuencia, Trillizos, Buenos vecinos, Malandras, Disputas, Hechizada, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones y Soy tu fan.

Claudia Schijman Claudia Schijman tenía 66 años.

Por otro lado, se destacó en películas como Cohen Vs. Rosi, Tres esposas, Diario para un cuento, Flipper, Pendeja, payasa y gorda, En peligro, Los cipreses, Terminal, La felicidad es una leyenda urbana, Mi reino por un platillo volador, Evita(de Alan Parker), Corazón iluminado (de Héctor Babenco) y el cortometraje La cámara.

Su trayectoria teatral incluye las obras Brebaje, Erecto, Las descamisadas, una gesta, Éxodo, Yo escribo. Vos dibujás, entre otras.

Además de sus papeles como actriz, dio talleres de actuación en el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el centro Cultural Recoleta, escuelas primarias y otros centros culturales.

Cuando de estrena la segunda temporada de El Eternauta

El Eternauta se estrenó el 30 de abril en Netflix y, como se esperaba, se convirtió en un verdadero fenómeno en Argentina. Lo que sorprendió fue su alcance global: la serie llegó a posicionarse entre las tres más vistas de la plataforma a nivel mundial, con Ricardo Darín en el papel de Juan Salvo y la dirección de Bruno Stagnaro. El resultado fue tan contundente que Netflix no tardó en confirmar la realización de una segunda temporada.

El Eternauta en Neuquén (2).jpg

El impacto de esta producción no se explica solo por su valor de entretenimiento. La serie recupera la mítica historieta creada en 1957 por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López para la revista Hora Cero, un relato que combina ciencia ficción, política y épica colectiva. La adaptación televisiva apenas cubrió una parte de ese universo narrativo, lo que deja mucho material pendiente para futuras entregas. Además, existen textos de secuela escritos por el propio Oesterheld que podrían inspirar la trama de la nueva temporada.

Por ahora, lo único seguro es que la historia continuará. Sin embargo, los nuevos capítulos aún no comenzaron a rodarse, algo que el propio Darín señaló en entrevistas recientes. Esto implica que la producción se encuentra en una etapa inicial y que los tiempos de espera podrían ser largos. Si se repite la lógica de la primera temporada, filmada entre mayo y diciembre de 2023, y considerando el nivel técnico y narrativo que requiere un proyecto de esta magnitud, la segunda entrega podría estrenarse recién entre 2026 y 2027.