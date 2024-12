Javier Milei en Carajo: el insólito regalo que le hizo al "Gordo Dan" y el salón de la Casa Rosada que le hace mal

Finalmente, cuando el streamer libertario logró abrir la caja, salió de ésta un busto de Javier Milei, con un relieve en la zona de la nuca y la espalda con la figura de un león. "Es el Javo de mármol", dijo con regocijo el Gordo Dan.

—Pero yo no quiero hacer mierda esto, Javo —señaló el streamer que forjó la agrupación Fuerzas del Cielo.

—No, no. Lo decía por la caja —aclaró el Presidente.

—Prefiero perder la vida antes que romper esto —aseveró el Gordo Dan.

Milei le regaló un busto de el a el Gordo Dan en stream.mp4

Javier Milei reveló que hay un salón de la Casa Rosada que lo altera

El Presidente reveló que sufre de fotofobia y que la pasa "bastante mal" cuando debe tener actividades en el Salón Blanco, como fue la grabación de la cadena nacional que brindó el martes al cumplirse un año de asumir el mandato.

“La paso bastante mal en el Salón Blanco. El Salón Blanco es hermoso, pero es todo espejado. Y yo soy fotofóbico. Lo habrán visto, muchos periodistas lo hacen a propósito, me pegan con los flashes en los ojos, tratando de provocarme”, comentó y aprovechó para criticar a la prensa, algo que hizo a lo largo de las casi tres horas de entrevista.

Por último, indicó: "Cuando me pega la luz en los ojos veo como en los negativos, todo negro. En la campaña me tiraron flash en la cara o los micrófonos. Fueron bastante violentos conmigo y FOPEA no dijo nada".

"La cadena de ayer (martes) la grabamos porque es el mejor lugar para hacerlo", completó el Presidente.

Cabe recordar aquella entrevista televisiva durante 2023 en la que el presidente se veía notoriamente incómodo. En un punto hasta acusó de que habían puesto "tosedores" en el fondo para distraerlo "Para que vean la mugre inmunda que es @todonoticias", apuntó tiempo después el presidente en su cuenta de X. "Igual que en el debate, lo hicieron todo muy grosero", expresó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1850919098638577946&partner=&hide_thread=false Para que vean la mugre inmunda que es @todonoticias . ¿Se acuerdan de la estrategia de los tosedores en el debate? Escuchen lo que hace una de las personas del canal en el medio de la nota mientras estoy declarando.

Igual que en el debate, lo hicieron de modo muy grosero... https://t.co/NK482IpAuJ — Javier Milei (@JMilei) October 28, 2024

Además, el presidente habló de economía. Ratificó que en 2025 van "a estar levantando el cepo”, en tanto consideró que "no necesitás abrir el cepo para crecer".

"Eso es cierto que es una suerte de freno de mano cuando el tipo de cambio paralelo está por encima del oficial, porque tenés un exceso de demanda de divisas. Ese exceso no se está manifestando, vos ya no tenés un problema de flujos”, insistió.