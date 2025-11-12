El Quini 6 sortea un pozo histórico de $10 mil millones: el secreto del último ganador que es rionegrino

El clásico juego de azar argentino vuelve a hacer historia con un premio récord. El último ganador -que vive en la Patagonia - se llevó $2.300 millones.

El Quini 6 vuelve a encender la ilusión de todo el país. Con un pozo récord que ya supera los $10 mil millones , el juego poceado más famoso de la Argentina promete cambiarle la vida a quien acierte las seis cifras. En medio de la expectativa, resurge una pregunta inevitable: ¿Cómo hizo el último ganador para llevarse la fortuna ?

Los principales premios del sorteo del Quini 6 del último domingo quedaron vacantes de ganadores, por lo que la Lotería de Santa Fe confirmó que la edición programada para este miércoles a las 21:15, hay más de $10.100 millones en juego. Se trata de una cifra récord para el famoso juego y genera una gran expectativa entre los apostadores que buscan asegurar su fortuna.

Cabe recordar que el Quini 6 se sortea cada miércoles y domingo, y se puede seguir en vivo desde YouTube.

quini

Estos son los pozos individuales para el sorteo de esta noche:

Tradicional Primer Sorteo: $960 millones

$960 millones La Segunda: $2.650 millones

$2.650 millones Revancha: $6.000 millones

$6.000 millones Siempre Sale: $360 millones

$360 millones Extra: $130 millones

Los resultados del último sorteo del Quini 6

Sobre el sorteo del fin de semana, debemos mencionar que estuvieron en juego $9.500 millones. Pero los principales pozos quedaron vacante porque ningún apostador logró acertar los seis números en las modalidades tradicionales.

Aunque la suerte sí alcanzó a un grupo de jugadores en una de las variantes del Quini 6. En la modalidad Siempre Sale, 15 ganadores acertaron cinco de los seis números y se repartieron una suma de más de $330 millones.

A continuación, repasamos todos los resultados de la última edición del Quini 6:

Tradicional Primer Sorteo: 02 - 05 - 09 - 26 - 28 - 45

02 - 05 - 09 - 26 - 28 - 45 La Segunda: 05 - 17 - 18 - 21 - 22 - 26

05 - 17 - 18 - 21 - 22 - 26 Revancha: 01 - 03 - 04 - 15 - 25 - 31

01 - 03 - 04 - 15 - 25 - 31 Siempre Sale:17 - 30 - 33 - 37 - 40 – 41

El secreto del ganador más de $2.300 millones con el Quini 6

Recientemente, un apostador de Río Negro hizo una jugada ganadora para el sorteo N° 3.316 del domingo 26 de octubre y acertó los números 11, 29, 36, 39, 42 y 43 en la categoría "Tradicional Primer Sorteo".

Quini 6.jpg

Sin embargo, lo llamativo es que el hombre se enteró de que se había convertido en millonario cuando faltaban apenas tres días para que venciera el plazo para reclamar el premio en la agencia donde había realizado la jugada.

Según relató Cecilia, la dueña de la agencia de Quiniela, el ganador es un vecino que vive cerca de El Bolsón. Además, reveló cuál fue el secreto del afortunado que le cambió la vida para siempre.

"Él me dijo que jugó por 20 años una misma boleta. Como no le dio resultados, hace un tiempo la cambió, invirtió los números en el Loto y en el Quini”, contó la mujer y detalló que cuando el hombre fue a la agencia estaba una de sus empleadas.

"El hombre sacó el papelito y mi empleada le preguntó: 'Señor, ¿usted sabe que tiene premio?' ‘No’, respondió. No tenía ni idea”. Allí el afortunado llenó los papeles, firmó y ya recibió su premio al que le descontaron el 31% de impuestos, tal como indica la normativa vigente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Le quedaron limpios unos $1.710 millones”, agregó la mujer y contó que el apostador le confesó: "No caigo". "Está como medio obnubilado, un poco asustado, muchas cosas se pasan por la cabeza, pero está feliz”, confió la vendedora del ticket.