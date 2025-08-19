ANMAT prohibió un aceite de oliva por su falso rotulado

El Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ordenó el retiro inmediato del producto en supermercados y plataformas online.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición y retiro de un aceite de oliva que se comercializaba en distintos puntos del país por presentar irregularidades en su rotulado y no cumplir con la normativa vigente. La medida quedó oficializada a través de la Disposición 5434/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Según la investigación, el producto afectado es “Aceite de oliva virgen extra marca Mito Andino, primera prensada, envase de 1 litro” . La ANMAT detectó que el mismo no contaba con los registros de establecimiento y de producto exigidos para su comercialización.

Además, se comprobó que los envases presentaban información engañosa al incluir en la etiqueta un Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y un Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) correspondientes a otro insumo, lo que configura un rotulado falso.

aceite de oliva

Medidas adoptadas

El organismo de control resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta online de este aceite de oliva “en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento”.

Asimismo, dispuso suspender la venta de todo producto que utilice en su rótulo el RNE N° 13005521, ya que se trata de un número inexistente utilizado de manera fraudulenta.