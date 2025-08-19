Nuevos sueldos para empleadas domésticas: Cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto 2025:

De acuerdo al convenio de la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares ), este es el monto que debe abonarse por hora de limpieza en agosto .

Cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto 2025: nuevos sueldos para empleadas domésticas

La Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares ), el gremio que representa a las empleadas domésticas , logró una recomposición salarial para las trabajadoras del sector. Así, producto de este acuerdo, a lo largo del cuatrimestre junio-julio- agosto -septiembre de 2025 se incrementaron sus sueldos . ¿Cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2025 ?

Es oportuno reseñar que, en el mes de julio de 2025 , y tras casi seis meses de espera, la Upacp selló un convenio por el que las empleadas domésticas recibieron aumentos del 3,5 por ciento en junio (como al momento del acuerdo ya se habían abonado los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); de:

Empleadas domésticas. Sueldo.jpg A lo largo del cuatrimestre junio-julio-agosto-septiembre de 2025 se incrementan los sueldos de las empleadas domésticas.

Cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto 2025

La hora de limpieza cuesta 3.022 pesos –con retiro- y 3.261 pesos –sin retiro- en agosto de 2025 .

Asimismo, el salario mensual es de $370.833 –con retiro- y de $412.362 –sin retiro-.

Cabe resaltar que las trabajadoras que llevan a cabo tareas de limpieza están incluidas en la quinta categoría del Convenio Colectivo que nuclea al personal auxiliar de casas particulares. En la quinta categoría figuran los trabajadores que realizan tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Este Convenio Colectivo prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

En el caso específico de la provincia de Neuquén, el salario por hora de limpieza en agosto de 2025 es el siguiente:

-3.929 pesos –con retiro-.

-4.240 pesos –sin retiro-.

Categorías de Empleadas domésticas

En agosto de 2025, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3.646,75.

Mensual: $454.922.

Sin retiro

Hora: $3.994.

Mensual: $506.732.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.452.

Mensual: $422.649.

Sin retiro

Hora: $3.785.

Mensual: $470.439.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.261.

Mensual: $412.362.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.261.

Mensual: $412.362.

Sin retiro

Hora: $3.646.

Mensual: $459.534.

Empleadas domésticas. La hora de limpieza cuesta 3.022 pesos –con retiro- y 3.261 pesos –sin retiro- en agosto de 2025.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3.022.

Mensual: $370.833.

Sin retiro