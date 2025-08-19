El insólito reclamo en una cafetería porque le dieron comida a un hombre en situación de calle

El hombre se quejó porque el establecimiento le dio un plato de comida y realizó un duro descargo. La respuesta que recibió del dueño del local.

El comentario de un hombre tras la visita a un restaurante desató la polémica, ya que la reseña que dejó desató la reacción del dueño del lugar, quien no podía creer los cuestionamientos.

Un hombre tituló una reseña de Google a un restaurante de Palermo, como "Ideal para homeless" . El usuario identificado como Alex Bonifacio se quejó porque el establecimiento le dio un plato de comida a un hombre en situación de calle. "Aún así es uno de los mejores de Palermo Hollywood", confesó.

El hombre, que habría ido a comer en el lugar, indicó que "el servicio está bien y el ambiente muy bueno". Pero se mostró enojado y relató la situación que vivió en el establecimiento: "Tienen un linyera de vecino que usa el baño del lugar , pide lo que quiere y se lo dan, obviamente sin pagar y diseminando gérmenes por todo el local".

Acto seguido, destacó que la comida "a veces viene un poco salada" y lanzó: "Una lástima porque el lugar es hermoso".

La reacción del dueño del restaurante: "Qué injusto sería no darle una mano"

Ante el duro cuestionamiento del comensal, el dueño del restaurante Cuadra salió a responder de inmediato. "El linyera se llama Marco, alias Tweety, y es vecino desde hace mucho. Incluso antes de que nosotros llegáramos al barrio. Hace un tiempo se quedó en la calle y hoy vive frente al restaurante", explicó.

La respuesta no quedó ahí y siguió: "Qué injusto sería no darle una mano y más aún en días tan fríos, ¿no? Pero entendemos que tus preocupaciones sean el nivel de sal en la comida. Nosotros nos seguiremos preocupando por recibir a todos y vos por la sal en tu comida".

Rápidamente Alex, volvió a cargar contra el establecimiento: "Si estás en situación de calle, andá a Cuadra que comés gratis, viven de darle de comer a los que están en situación de calle y no de los $45.300 que salió mi desayuno para dos personas". Sin embargo, no obtuvo respuesta.

El gesto del restaurante despertó la reacción de decenas de usuarios que no dudaron en llenar de estrellas la calificación del local en Google, alcanzando las 4,6 y más de 900 comentarios, en su mayoría positivos. "Por más gente como ustedes", "Iré en cuanto vaya a CABA", "Se ganaron un cliente por la verdadera empatía", entre otras reseñas calificadas con 5 estrellas en servicio, comida y ambiente.

