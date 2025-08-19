Para copiar: Santa Fe, una app encuentra estacionamiento libre

Una ciudad argentina busca solucionar un gran dolor de cabeza para los conductores: encontrar donde hay lugar para estacionar.

Encontrar lugar libre de estacionamiento es una ardua tarea en todas las grandes ciudades del país. En algunas, como en Cipolletti, influye (y mucho) la pretensión de dejar el auto frente a la puerta del lugar de destino. En la mayoría, simplemente, hay muchos vehículos y los sistemas de estacionamiento medido no solucionan la falta de espacio.

En la era de las aplicaciones móviles, un Municipio cree haber encontrado una solución: una app que avise dónde hay lugar, en tiempo real. “Vamos a gestionar con datos. El objetivo es evitar que cientos de autos den vueltas colapsando el macrocentro. El sistema permitirá que el vehículo circule, se estacione, se realice el trámite y se libere el espacio, evitando ocupaciones de cuatro o cinco horas”, explicó el intendente sobre el proyecto.

La ciudad en cuestión es Santa Fe, donde se licita un nuevo sistema de estacionamiento y semaforización que persigue el mismo objetivo que tiene el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en Cipolletti: tiempos más cortos de permanencia de los vehículos estacionados en zonas comerciales y de trámites.

El intendente, Juan Pablo Poletti, anunció que el nuevo sistema permitirá a vecinos y turistas conocer desde su celular los espacios libres para estacionar, ordenar el tránsito y optimizar el uso del macrocentro de Santa Fe.

Poletti detalló que la nueva plataforma contará con una aplicación móvil que permitirá a los usuarios —vecinos, turistas y visitantes— consultar en tiempo real las dársenas disponibles para estacionar y así planificar sus traslados.

Estacionamiento inteligente en el centro de la ciudad

La licitación prevé que la empresa adjudicataria realice la inversión y recupere el capital a través de un canon, sin que el municipio deba desembolsar fondos propios. La concesión integrará el estacionamiento medido con la modernización de la red semafórica, buscando vincular un servicio con alta demanda y rápida recuperación con otro que requiere una fuerte inversión inicial.

Poletti adelantó que la zona de cobertura no se ampliará por el momento y que la nueva tecnología permitirá ajustar la tarifa según la demanda: “Podremos definir sectores más caros en horarios de alta presión de estacionamiento o incluso liberar el cobro en franjas horarias de baja demanda”.

En cuanto a los plazos, Uno Santa Fe informó que el intendente confirmó que la meta es poner en funcionamiento el nuevo sistema el 1° de enero de 2026. “Por los tiempos administrativos y de desarrollo, ese es el objetivo que nos pusimos”, dijo.

El estacionamiento medido en Cipolletti

En Cipolletti el estacionamiento es medido y pago en las calles comprendidas por Alem, Mengelle, Fernández Oro y Libertad. El Municipio de Cipolletti realizó en julio una modificación en el Sistema de Estacionamiento Medido que busca mayor rotación de vehículos en el centro de la ciudad. La zona con restricción al estacionamiento libre se mantiene sin modificaciones.

A partir de una recomendación de la secretaria de Fiscalización se modificó la relación de valores de cada hora de estacionamiento para volver a los porcentajes que tenía originalmente el sistema. Actualmente, la segunda hora es un 18% más cara que la primera y, a partir de la tercera, el monto se incrementa un 46% (siempre en relación al valor base).

A partir del cambio, con los nuevos valores, el valor de la primera hora aumentará un 25% durante la segunda hora de estacionamiento y un 50% desde la tercera. En el futuro, se mantendrá ese porcentaje de diferencia en cada actualización de la tarifa básica del estacionamiento.

Según los montos publicados en el Boletín Oficial el SEM cuesta $400, $500 y $600, según el tiempo de permanencia