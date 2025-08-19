Nicolás Vázquez rompió el silencio y aclaró la infidelidad de Gimena Accardi: ¿Qué dijo?

Luego de que la actriz confirmara el engaño, el actor habló en la puerta del Teatro Lola Membrives con los medios.

En la tarde de este martes, Nicolás Vázquez rompió el silencio luego de que Gimena Accardi confesara públicamente que su infidelidad . En primera instancia habló la actriz, lo hizo en su programa del canal de streamming OLGA, donde contó la verdad sobre la separación.

Luego le tocó el turno a Nico quien, desde la puerta del Teatro Lola Membrives, donde hace la exitosa adaptación de Rocky , habló de la dolorosa situación que atraviesa.

“Me da mucha vergüenza estar acá. La verdad es lo que dijo ella . La quiero acompañar desde el lugar que puedo. Para mí es una persona muy importante y siempre va a ser familia”, sostuvo y contó que este mediodía estuvieron juntos.

“Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer”, aclaró lejos de toda polémica. Y remarcó: “Sí aclararles que lo que dijo (Gimena), es lo que sucedió”.

Nicolás lamentó que todo saliera a la luz, y expresó: “Me apena la situación, no solamente de lo que ella pasó hoy a la mañana (cuando Accardi reconoció la infidelidad al aire de Olga), sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue tan linda”.

Embed

A modo de balance, el actor aseguró: “Realmente, fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas. Ustedes conocen casi todas, pero no todas, porque hay cosas que pasan dentro de cuatro paredes. Y obviamente, no somos una pareja perfecta como mucha gente pensaba que lo éramos”.

En ese sentido, Vázquez remarcó que venían atravesando una crisis y que no pudieron superarla. “No tengo mucho más para decir, solamente que me parece una mujer con unos ovarios increíbles, que me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, porque verla partida como la vi hoy no me da ninguna gracia y me pone triste”, cerró.

Gimena Accardi reconoció que le fue infiel a Nico Vázquez

Gimena Accardi confirmó la infidelidad a Nicolás Vázquez. “Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida”, dijo este martes al aire de Sería Increíble (Olga).

“Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar”, expresó angustiada.

Sobre el tercero en discordia, Gimena detalló: “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, no lo van a encontrar nunca. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció”.

Embed

“Una idiotez de la cual estoy arrepentida”, aseguró Accardi sobre el engaño a Vázquez. “Me hago cargo, lo estoy diciendo acá mirando a cámara cuando no debería ni decirlo, pero tengo que hacerme cargo. Soy humana que comete errores como cualquiera puede cometer en una relación de 18 años”, señaló.

Gimena también se refirió a las primeras versiones que habían circulado cuando se conoció su separación de Nico. “Hace dos meses se está comiendo un hate gratuito porque la tortilla se dio vuelta. Se empezó a decir que él estaba enamorado de una compañera de trabajo”, expresó sobre Mercedes Oviedo.

“Estoy muy dolorida por haberlo lastimado a Nico, sobre todo porque se inventan cosas que no son ciertas. La estuvo ligando de rebote y como es un señor, cerró la boca. Me cuidó y nos cuidamos porque así fue siempre nuestra relación”, dijo la actriz en el programa de OLGA.