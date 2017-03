Paga recompensa por bienes robados

Pagarles a los ladrones para perder menos se convirtió en una opción cada vez más común para las víctimas de robos. Algunos lo hacen por afecto, porque les roban bienes con mayor valor sentimental que económico, y otros por obligación, ya que necesitan recuperar herramientas costosas con las que se ganan la vida. La última opción fue la que llevó a un vecino a iniciar una campaña en Facebook para comprarles a los ladrones las dos máquinas de coser que le robaron a su mamá.

La indignante historia arrancó el martes de la semana pasada, cuando varios delincuentes ingresaron a la casa de Susana Carreras, en el barrio de las 70 Viviendas, durante la madrugada, mientras ella dormía, y le sustrajeron dos máquinas de coser que son su sustento de vida ya que hace más de 20 años tiene un taller de costura.

“Entraron a las 3 de la mañana por el techo y desde allí abrieron una ventana y sacaron las dos máquinas de coser y un televisor de mi taller, que está en la parte de atrás de mi casa. Yo estaba durmiendo, mi habitación se encuentra alejada y no escuché nada”, le dijo a LM Cipolletti la víctima del robo.

Carreras agregó que lo que ocurrió es común en las 70 Viviendas. “Este barrio es muy inseguro, esa misma noche hubo otro robo. Pasa que mucha gente no hace la denuncia, yo sí la hice en la Comisaría 32ª”.

El taller de Susana no quedó paralizado, aunque el robo le quitó la posibilidad de cumplir con muchos trabajos y reponer lo que falta le es casi imposible por los valores de las máquinas en el mercado. “Una me sale más de 18 mil pesos y la otra está en 16 mil pesos. Son mi sustento de vida, lamentablemente hasta el momento no se sabe nada” a través de la investigación policial, relató.

Recompensa

Como los días fueron pasando sin que la mujer pudiese recuperar las máquinas de coser, su hijo decidió recurrir a las redes sociales, como hacen cada vez más cipoleños. Publicó a través de Facebook que ofrece una recompensa por la herramientas, y la publicación comenzó a ser compartida por los cipoleños.

Él tiene la esperanza de que lo contacten quienes tengan las máquinas y escribió: “Mi viejita se gana la vida con ellas, estamos todos muy tristes. Realmente las necesita mucho, ella se dedica a la costura y con eso se mantiene”.