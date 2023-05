Otras 48 horas de paro: ¿Cuántas huelgas sufrieron los estudiantes?

En un semestre marcado por los conflictos salariales, en los que el gremio docente Unter realizó 16 días de paro, ATE vuelve a interrumpir el dictado de clases para defender a dirigentes de la CTA que son investigados por la ocupación de un edificio durante una protesta en 2019. Por la adhesión de los porteros a la medida de fuerza, la mayoría de las escuelas no tiene actividad. A diferencia de lo que ocurrió con los maestros, desde el Gobierno no se anunció el descuento del día no trabajado.