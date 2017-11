Hace tiempo que circulaba en las redes sociales el caso de un profesor de la Universidad Nacional del Comahue que manipulaba sistemáticamente a sus alumnas para iniciar una relación sentimental. El vínculo iniciaba como amigos de Facebook y un “me gusta” en el muro de las estudiantes que cursaban su materia en la Facultad de Ciencias de la Educación, hasta hacerles creer a cada una de ellas que era el amor de sus vidas. Siempre apelando a la misma metodología.

Lo que entonces era un secreto a voces en los pasillos de la facultad y luego fue escrache en las redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron las publicaciones, finalmente tomó la forma de una denuncia institucional. Tal vez la grave acusación contra el joven estudiante de Medicina, sospechado de abusar sexualmente de una compañera, dio el impulso que necesitaban las estudiantes, quienes también recibieron asesoramiento legal antes de hacer la presentación en el decanato.

LM Cipolletti pudo confirmar que al menos una de las presuntas víctimas presentó en el órgano de gobierno de la Facultad de Ciencias de la Educación una denuncia contra el profesor, en el marco del protocolo de intervención que tiene la UNCo para situaciones de violencia sexista.

Allegados a la estudiante fueron enfáticos al aclarar que en el caso no se habla de un abuso sexual, pero sí se denuncia un proceder irregular y sistemático contra una o más alumnas, que no hubiese sido posible si el denunciado, que las supera en edad ampliamente, no ejercía abuso de poder sobre ellas desde su cargo de profesor.

La joven que se animó a denunciarlo refirió, además, que hay otras víctimas, y se supone que la Facultad de Ciencias de la Educación tiene los mecanismos para prever una actuación rápida para los casos en que un docente, no docente o estudiante quiere hacer una denuncia institucional por violencia de género. El denunciado sería un profesor que detenta el cargo de jefe en una cátedra y, actualmente, estaría de licencia.

Aseguran que se aprovechaba de su función para manipular a estudiantes y forzar relaciones sentimentales.

Antecedente

La joven denunció el caso amparada en el protocolo contra la violencia sexista que se creó por el antecedente de un docente de la facultad de periodismo, Patricio Orlano. El profesor fue denunciado por una gran cantidad de alumnos que lo apuntaron por maltratos verbales, y estudiantes que contaron reiterados casos de acoso sexual.

Orlando fue expulsado del plantel docente de la UNCo y se estableció el protocolo oficial de acción para evitar que la situación se repita o, al menos, asegurar que las víctimas tengan contención.