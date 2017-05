Otra chacra fue a remate

Los chacareros denunciaron que ya no se cumple el acuerdo para que el Banco Nación no impulse los remates de chacras por deudas.

Los chacareros denunciaron que ya no se cumple el acuerdo para que el Banco Nación no impulse los remates de chacras por deudas. Francisco Sánchez V.

La crisis frutícola no da tregua a los chacareros y el panorama se vuelve cada vez más oscuro. Una puerta se abrió y temen que el remate de chacras comience de manera lenta pero que no pare más hasta que desaparezcan por completo. En esta ocasión, el Banco Nación remató una chacra, de no más de 6 hectáreas, ubicada en Villa Regina y el rechazo y temor de los productores se acrecentó.