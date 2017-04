Ola de robos de autos tuneados en distintos barrios

El último caso fue el de un Fiat Uno, patente BLA 471, que fue “levantado” de la vía pública ayer por la mañana, en el barrio Prieto. El damnificado, Fernando Martini, se despertó a las 5 para ir al baño y cuando miró por la ventana notó que el auto ya no estaba. Familiares y vecinos escucharon el ruido de arranque, pero todos pensaron que era él, camino a su trabajo.

Por tareas de reparación en el garage de su casa, se vio obligado a dejar el auto en la vereda a pesar de que la idea jamás lo convenció. Martini contó a LM Cipolletti que todos los que lo conocen saben lo mucho que cuida sus cosas, pero, a pesar de esto, hoy se encuentra viviendo una situación indeseada.

“Nunca dejo autos en la calle, una vez que lo hago y pasa esto. De todas formas, estoy seguro de que está escondido en alguna vivienda y lo único que puedo hacer por el momento es seguir recorriendo todas las calles posibles”, explicó.

Radicó la denuncia en la Comisaría Cuarta, pero hasta anoche no sabía nada de su auto. “Me parte al medio, me robaron mi auto. Estábamos todos durmiendo, me levanté y no estaba. Quiero que me ayuden a encontrarlo con cualquier tipo de dato. Ahora es cuestión continuar con la búsqueda”, concluyó Martini.

Gracias al poder de las redes sociales y los celulares, la noticia del robo se volvió viral en cuestión de horas y todos los conocidos, amigos y familiares de la víctima compartieron la publicación para poder ayudarlo con la búsqueda.

