Ofrece $10 mil de recompensa para encontrar a su perro

“Estoy seguro que al perro me lo robaron. No solía entrar en confianza con nadie. Es un perro hermoso, grande, y poco común, porque es familiar de los perros que se usan en la Brigada de Canes”, expresó su dueño, el policía Mario Ramos.

Según explicó en diálogo con LM Cipolletti, la última vez que vio a Rocco fue el lunes pasado a la medianoche, cuando el perro pidió salir.

“Vivo en la zona del barrio Mosconi, en Roca. Al otro día a la mañana, el martes, salí para ir al banco y no lo vi. Lo llamé, pero no aparecía. Pensé que estaba por ahí, o habría salido atrás de alguna perra. Luego, a la tarde, cuando me fui a trabajar y no había vuelto. Es raro porque siempre al escuchar el ruido del auto llegaba corriendo, incluso muchas veces se iba conmigo hasta la comisaría donde trabajo, en la Unidad Sexta de Allen”, explicó Mario.

rocco perro pastos belga El perro es un Pastor Belga Malinois con pelaje marrón y negro.

Contó que el animal es un Pastor Belga Malinois con pelaje marrón y negro, de tan sólo un año de vida. Se trata de un perro con gran porte y muy valioso, porque se suele utilizar en las Brigadas de Canes ya que es una raza adiestrado pata la búsqueda.

La búsqueda se viralizó en la redes, pero aún no hay datos certeros.

“Pasaron muchos días, y mi perro no era de tomar confianza con la gente. Estoy seguro que se lo llevaron, que lo robaron, y estoy dispuesto a dar todo lo que tengo por información para encontrarlo. Tengo 10 mil pesos para entregar. En casa todo lo extrañan, tengo tres hijos chicos de 13, 10 y 4 años que están muy tristes. Imaginate, Rocco llegó con 35 días, le dábamos leche en mamadera y dormía con mis hijos. Jugaba con ellos y sus juguetes todo el tiempo. Estamos desesperados”, relató Mario.

Dijo que están siguiendo una pista que los dirige hasta Cipolletti, pero que aún no hay certezas.

“Por ahora ofrezco la recompensa por la información. Pero si no lo encontramos, haré la denuncia”, relató.