Uno de los vecinos que reclama en el predio, Pablo, denunció que "el loteo es ficticio" y que la situación se viene dando desde la gestión del ex intendente de Oro, Juan Reggioni. "Nosotros estamos pagando pero los terrenos no están, no existen". Mientras que Víctor, otro ciudadano afectado, explicó que se trata de "espacios verdes que pasaron a ser terrenos fiscales" y que cuando "asumió Reggioni dio un plazo de un año y medio para le entrega, pero nunca pasó".

Por otro lado, Mariano Lavin, intendente de Fernández Oro explicó que "el primer episodio se dio el lunes pasado por la tarde noche donde hubo una ocupación que duró un par de horas y que requirió la intervención de la Policía".

"Fernández Oro tiene una política de hace varios años de estos loteos sociales y es una mentalidad que tenemos de manera constante. Anoche se identificaron 19 personas y hoy a la mañana no había más de 10, se intentó mediar pero no se ha llegado a un acuerdo. Ese predio es de un club, no es del Municipio ni nada por el estilo", concluyó en diálogo con LU19 La Voz del Comahue.

Las familias ya había intentado tomar otro predio el lunes pasado pero logró ser desactivado con la presencia del intendente. La Policía y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate están presentes desde ayer a la espera de una orden de desalojo para intervenir.