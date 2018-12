Ocuparon sus terrenos y ahora reclaman escrituras

Juan Morrison, referente del sindicato, afirmó que hay un pedido de desalojo del terreno, pero aún no hubo definiciones judiciales porque se apuesta al diálogo. “Entendemos que están cansados de esperar, pero nosotros estamos en el medio de todas las demás familias, que son mayoría, y no quieren el terreno sin la infraestructura”, aseguró. Y cuestionó el planteo de los que ocuparon el predio porque no hay posibilidades legales de responder a su reclamo y rechazan cualquier otra solución.