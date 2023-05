No se reabrirá la paritaria por los salarios municipales

No habrá reapertura anticipada de las paritarias municipales y, por eso habrá que esperar hasta julio para revisar la pauta salarial para todo el año. Así lo afirmó sin ambages el intendente Claudio Di Tella, quien destacó que, si bien la inflación es elevada, igual todos los meses los trabajadores de la comuna tienen un incremento del 5 o del 6 por ciento, según el esquema ya definido.

Sin embargo, también en ATE estaban analizando la situación días atrás, preocupados por el efecto inflacionario sobre los ingresos del personal. En Sitramuci, igualmente había inquietud por el cada vez menor poder adquisitivo de los sueldos.

Sin embargo, Di Tella fue categórico este lunes en cuanto a que no aceptará ningún planteo para revisar la pauta salarial y su esquema de revisiones establecidos en el acuerdo salarial con los gremios de marzo pasado.

Por ello, se mantendrá el mes de julio para el primer análisis de la inflación y su impacto en los haberes, y luego habrá que aguardar hasta noviembre para la segunda instancia de revisión. En ambos casos, la vuelta a la mesa de negociaciones implicará la reapertura de la paritaria municipal.

El jefe comunal enfatizó que se deben respetar los términos de lo ya acordado y más si ello implica, como ocurre ahora, que todos los meses los trabajadores están percibiendo un aumento de sus sueldos. Y es que el convenio en vigencia estableció el siguiente cronograma de reajustes mensuales: un 18 por ciento en marzo, un 5% en abril, un 5% en mayo, un 6% en junio, un 5% en julio, un 5% en agosto; un 6% en septiembre, un 5% en octubre, un 5% en noviembre y un 6% en diciembre. Con las ya mencionadas revisiones de julio y de noviembre.

Destacó, por último, que todo lo que supere la inflación a los salarios será tenido en cuenta en las rediscusiones acordadas.

Todavía no es hiperinflación

De acuerdo con el intendente Claudio Di Tella, cuando se alcanzó el acuerdo salarial en marzo las partes, esto es, el Ejecutivo municipal y los gremios, consensuaron de palabra que un adelantamiento de la revisión salarial solo podría operar ante un desborde incontenible de la inflación, es decir, si se diera un fenómeno hiperinflacionario. Este entendimiento no se plasmó por escrito, pero se habló y se quedó en que se aplicaría. Por eso, a juicio del jefe comunal, ahora no corresponde el anticipo de la rediscusión paritaria, puesto que si bien la inflación es muy elevada, todavía no se desmadra catastróficamente y, lo que es favorable para los empleados, para cada mes hay previsto un aumento del 5 o del 6 por ciento.