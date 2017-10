No quieren vender las tarjetas para estacionar

Es por eso que la Cámara de Industria y Comercio de la ciudad mantendrá una reunión con la empresa estatal Altec, de la que también participará el intendente Aníbal Tortoriello como mediador.

Según informó el titular de la CIC, José Luis Bunter, la propuesta que hace Altec oscila entre el 2 y 3 por ciento de ganancia para los kiosqueros. Ellos, en su momento, habían propuesto al Concejo Deliberante quedarse con el 30% y que la mayor ganancia, del 70%, quede en manos del Municipio. Pero esa propuesta no prosperó y fue aprobado el proyecto del Ejecutivo.

Ahora, los comerciantes elaboraron una contrapropuesta para compartir con la empresa en la reunión. No trascendieron mayores detalles, pero se sabe que quieren recibir un plus mensual y fijo de parte de Altec por la utilización del espacio de cada comercio que habilite la venta de estas tarjetas, además de un porcentaje de ganancia que no dista mucho del ofrecido por la empresa, sobre el costo de la recaudación.

“Queremos consensuar planteos, porque los kiosqueros, en las condiciones actuales, se resisten a ofrecer este servicio. Es que lo mismo pasa con la tarjeta SUBE y otras recargas, al final trabajan en beneficio de terceros, de otras empresas, en forma casi gratuita (ponen el lugar, internet, la luz y la gente)”, advirtió Bunter.

En diálogo con LM Cipolletti, el referente de la comisión de los kiosqueros, Eduardo Giaconia, sostuvo: “Si viene Altec a ofrecerme este servicio, que la propuesta sea coherente. Trabajar para otros no, ya demasiado lío tenemos con la SUBE, las cargas virtuales y con la gente, y no quiero pelear más”.

También cuestionó que tengan que depositarle el dinero a Altec antes de poder vender las tarjetas. “Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero que vengan con una propuesta coherente, porque si siguen con la misma, que se olviden”, sostuvo.

El kiosquero tiene su local en Miguel Muñoz y 9 de Julio y hace 31 años que trabaja en el rubro. Aseguró que, momentáneamente, no quiere saber nada con vender las tarjetas de estacionamiento medido, pero que su postura y la de muchos colegas pueden cambiar si se mejora la oferta. Hay que ver qué pasa en la reunión, primero quieren escuchar a Altec.

Proyecto

“Que sea un negocio para todos”

Los kiosqueros cipoleños están dispuestos a ofrecer el servicio de recarga de tarjetas del estacionamiento medido siempre y cuando puedan sacar algún tipo de rédito económico. En ese sentido, el referente del rubro, Eduardo Giaconia, indicó: “Pongamos un negocio y ganemos todos, que sea algo más parejo, porque hasta ahora Altec se lleva todo el dinero, vos ganás miserias y peleás con la gente. Así prefiero vender cigarrillos y caramelos, me deja más plata”. Es que el proyecto original plantea una ganancia de entre el 2 y el 3 por ciento para los kiosqueros, cifra considerada irrisoria por parte de los comerciantes. Ellos pretenden cobrar un plus mensual y fijo por parte de Altec. Es por eso que se reunirán con la empresa, para hacerles llegar su inquietud.