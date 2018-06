No le creen al Municipio

Por tal motivo, dirigentes de distintos partidos se reunirán el viernes para decidir el envío a la Justicia Electoral Federal (JEF) de una propuesta para instrumentar la modalidad si es que el gobierno de Aníbal Tortoriello no los convoca y les informa de las gestiones que asegura haber cumplido en la materia.

El presidente de la UCR cipoleña, Pedro Rivero, manifestó ayer que lo único concreto que existe hasta ahora en la comuna es la ordenanza 238 de febrero de 2015, es decir, una norma aprobada durante la ex gestión de Abel Baratti. Desde entonces, no se han concretado los pasos legales para plasmar el voto parroquial ya que, entre otros requisitos, se tiene que dar participación a los distintos partidos políticos y aquí hasta ahora no ha habido novedades.

El dirigente salió al cruce de afirmaciones efectuadas por el secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, quien sostuvo que la alternativa para facilitar el voto de los ciudadanos se encuentra a definición de la JEF. Además, el funcionario cuestionó que las fuerzas opositoras no hayan convocado al Ejecutivo y hayan propiciado un debate sobre algo en lo que la administración municipal ya había avanzado.

Rivero, en cambio, expresó que en la Justicia no hay constancia hasta ahora de tramitaciones que habría efectuado el gobierno municipal y dijo que cuando mucho el oficialismo ha dado pasos para la digitalización de la información sobre los domicilios de los vecinos pero no para contar con un proyecto integral para el nuevo sistema.

Contradiciendo a Bordignon, enfatizó que la convocatoria para evaluar la alternativa fue remitida a los seis ediles, es decir, a los cinco oficialistas y a la única opositora del cuerpo legislativo, y una nota similar al intendente Aníbal Tortoriello, quien le respondió por escrito. En el texto, el jefe comunal menciona la ordenanza 238/15, la digitalización de la información gráfica del plano del ejido local y la confección de las planillas del callejero urbano con nombres y alturas de calle. “Si esto es así como dice Tortoriello, se ha avanzado menos de la mitad de los pasos que se deben dar”, aseguró y dijo que el Ejecutivo municipal debe aceptar los aportes y la colaboración de todos los partidos políticos.

Cabe acotar que en Cipolletti el radicalismo está en la oposición y el gobierno de Tortoriello, que es de Cambiemos, responde al PRO.

“El Ejecutivo no ha hecho más que digitalizar las direcciones de los vecinos. Pero no ha hecho un proyecto de voto parroquial. Debe dar participación a todos los partidos”. Pedro Rivero. Presidente del Comité Cipolletti del radicalismo

