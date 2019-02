No homologaron el acuerdo con Uatre y crece la tensión

La negociación pasó a un cuarto intermedio para el próximo lunes a las 14. Para ese día fueron citados el secretario de Trabajo de Río Negro, Lucas Pica; el secretario de Fruticultura de la provincia, Carlos Banacloy; y el representante de la Secretaría de Producción en la comisión de Trabajo Agrario, Hugo Rossi.

En declaraciones a Realidad económica (LU5), Horacio Pierdominicci, presidente de la Cámara de productores de Cipolletti, dijo: “No tenemos rentabilidad, no tenemos para cosechar”.

“Realmente hay un problema, que el gremio no va a bajar del 42% y nosotros queremos negociar. Llegó un momento en que no se podía seguir hablando y pasamos a un cuarto intermedio”, contó el productor.

Pierdominici dijo que a pesar de no haber podido acercar posiciones, el encuentro fue en buenos términos, pero advirtió: “Mientras la fruta valga 12, 13 o 14 pesos, van a tener problemas toda la vida, que es que nosotros no tenemos rentabilidad, no tenemos para cosechar, por eso esperamos que el lunes aparezca algún iluminado y se arreglen las cosas”.