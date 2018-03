"No habrá marcha atrás con el acuerdo salarial"

Tortoriello dijo que de ninguna manera dará marcha atrás al acuerdo del 15% de aumento que los trabajadores comenzaron a cobrar en enero. Y ofreció algunos argumentos. En principio, recordó que el acuerdo fue resultado de un “diálogo respetuoso y consensuado” con distintos gremios y trabajadores municipales.

“Aguilar siempre estuvo autorizado y firmó todos los acuerdos. Por eso, me parece raro que aparezca ahora este señor (por Aguiar) a desautorizarlo. Si hay un inconveniente interno, es del sindicato, no del Municipio. Aguiar es el único representante de ATE que se sentó a la mesa a negociar, en dos años y medio de gestión. Incluso antes también lo hizo. Si no fuese así, tendrían que haber comunicado que no representaba al gremio”, agregó el jefe comunal.

Además, reconoció que no es casual que Aguiar cuestione el acuerdo en este momento, cuando hay una negociación abierta a nivel provincial para mejorar los salarios. “Claramente, a este señor un aumento del 15% ya pactado lo afecta en su pretensión de alcanzar el 25%”, sostuvo Tortoriello.

Para el Municipio, la discusión pasa por otro lado, aunque se apele a la firma de un secretario general que no tiene ese cargo, pero ha sido en la práctica quien ha representado al gremio en todas las negociaciones salariales de la comuna. “El motivo tiene un trasfondo que no tiene nada que ver con la representatividad de Aguiar”, avizoró el jefe comunal.

De todas maneras, no tendrá problema de recibir al máximo representante de ATE en la provincia, si busca el diálogo con el Municipio, pero aseguró que será “inamovible” el aumento salarial pactado. “Quiero ver, al final, quién hizo mejor negocio. Si nosotros, que ofrecimos este incremento desde enero, o el sindicato consigue en la provincia uno del 20% a pagar recién en marzo o abril y en cuotas”, se preguntó Tortoriello.

Para el intendente, Aguiar “no ha hecho ninguna cuenta” y duda seriamente de que pueda alcanzar un acuerdo que equipare al que se logró en la comuna.

¿Qué fue lo que firmaron los gremios?

El acta firmada el 28 de diciembre por el intendente Aníbal Tortoriello y representantes de ATE, Soyem y UPCN fijó un 15% de suba salarial sobre el básico de las distintas categorías, con una cláusula gatillo. De la negociación, Sitramuci no participó. Por lo tanto, tampoco tendría cabida para el Municipio un eventual cuestionamiento al documento que genera la polémica. “Sitramuci rechazó el diálogo, siguió el camino de la violencia y no es un interlocutor válido para nosotros”, cerró el intendente.