No cayeron bien los anuncios para la economía

Uno de los cuestionamientos tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que el programa de Precios Cuidados, que se reimpulsa con apenas 60 productos, no tiene alcances para el pequeño comercio. En cambio, los que podrán sacar provecho de esta alternativa son las grandes superficies comerciales, es decir, los supermercados.

Además, la extensión hasta 60 cuotas de los pagos de deudas con el fisco, si bien puede ayudar, su instrumentación no contribuye en lo que más esperan las pymes y, en particular, los locales mercantiles. Que no es otra cosa que medidas para levantar las ventas y para reducir la pesada carga tributaria que se viene aguantando.

En cuanto a la carne, uno de los productos objeto de los anuncios, el suministro que se maneja para su venta a menor precio, 150.000 kilos semanales de asado, matambre y vacío, resulta ínfima y serán pocos los puntos de venta en el país. El precio de 149 pesos por kilo resulta atractivo pero serán muy pocos quienes puedan acceder a su compra y no se descartan que se produzcan colas y un pronto desabastecimiento.

Además, los empresarios no creen en el congelamiento de precios como práctica habitual.