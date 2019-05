Nicole apuró a Pampita en vivo y discutió con Cinthia Fernández

"Yo tengo una duda existencial. Estás a diez metros de la puerta del estudio. Estamos todos en planta baja. ¿Por qué no estás acá con nosotros?", cuestionó Agustina Kämpfer que también se sumó al envío como panelista. "Sí, somos vecinos. Te juro que entré recién y me puse unos anteojos. No estoy ni maquillada ni nada. Y fue así", se excusó Pampita.

Luego Nicole recogió el guante y tomó las riendas de la entrevista. “Hablando del amor, te hago una pregunta que vos me hiciste en su momento y es cuándo presentarle una nueva pareja a los hijos. ¿Cuál es el momento justo?”, lanzó.

“Es algo que se siente. A veces uno no está tan seguro y se demora más tiempo. La prioridad siempre son los chicos y hay que cuidarlos de todo. En este caso, sentí rápido una conexión muy fuerte y me pareció que iba a tener una relación estable, así que lo presenté muy rápido”, le respondió Pampita.

“Me pareció lo más sano y natural. Quería vivir un noviazgo lo más normal posible y estar a escondida de los chicos, que como mamá los tengo todo el tiempo alrededor, también era complicado. Por suerte, mis hijos están felices y siempre me apoyan en todo”,agregó, sobre su relación con Mariano Balcarce.

“¿Cómo fue la elección de mi hermana para participar de tu programa?”, disparó Nicole, haciendo alusión a la incorporación de Geraldine Neumann al equipo de Pampita Online.

“Había muchas opciones y a Gege la conocía de varios desfiles. Siempre me pareció súper simpática, amorosa y sabía que tenía ganas de estar en la tele. También me pareció que iba a pegar onda con el resto del equipo. Queríamos tener muy buena energía porque eso es lo que transmite el programa y ella la tiene. No nos defraudó nunca, desde el primer día se unió a las chicas que ya estaban de otras temporadas y a las nuevas. La pasamos bien y nos divertimos”, respondió la ex de Benjamín Vicuña.

En 2017, luego de sufrir en las grabación de Pampita Onlien, Nicole se enojó por las preguntas que le hizo Pampita en su ciclo y aseguró que jamás volvería a someterse a un interrogatorio de su colega.

El cruce con Cinthia Fernández





Luego de la nota a Pampita en Nosotros a la mañana, Nicole habló con Los ángeles de la mañana y protagonizó una discusión cargada de ironías y ninguneos con Cinthia Fernández.

Es que mientras la modelo hablaba con Ángel de Brito sobre la decisión de Pampita de no ir al estudio, la panelista interrumpió la para decirle: “Igual, Nicole a vos te ha pasado en varias ocasiones. Por ejemplo, a mí después de un conflicto que tuvimos con un vestido, me decías que no me escuchabas durante un móvil...”.

“¿Conflicto con un vestido? Yo no tuve ningún conflicto por un vestido con vos. Sé que usaste un vestido un vestido que usé yo, pero para mí no representó ningún conflicto”, se desentendió Neumann.

Fernández insistió con que “¿No te acordás? Porque me llamó la dueña de la marca. ¿Por qué llamaste a la dueña de la marca?". "Yo no llamé a ninguna dueña de la marca, tenés una información mal dada, evidentemente", replicó la ex de Fabián Cubero.

"A lo que voy es que cuando tuvimos un móvil, vos me ninguneaste y me dijiste que no se escuchaba, te levantaste del móvil y no lo hiciste más", insistió Fernández. "¡¿Qué?! Ah, no bueno… Tenés una percepción de las cosas bastante extraña. Se ve que evidentemente no escuchaba. No sabía ni que eras vos, hablabas vos ni me hubiera levantado porque hablabas vos", se fastidió Nicole.

"¡Ay, qué casualidad! Escuchaste todas las preguntas hasta la mía", ironizó Cinthia.

"Ves una realidad bastante rara, se ve que estás en una postura frente a la vida que no es la mía. Pero bueno, no pasa nada. Está bien, cada uno está como está frente a la vida", reflexionó Neumann.

"Digo la verdad. Estoy muy bien y digo la verdad. Lo vio todo el mundo porque salió en vivo", sentenció la ex panelista de Involucrados. "¡Tu verdad, mi amor! Tu verdad no es la del otro, claramente. Porque yo no tuve ningún conflicto, ni con un vestido, ni con un móvil, ni con nada", sostuvo Nicole.

