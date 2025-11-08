Tiempo en Cipolletti: Alerta amarilla por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por las condiciones climáticas que se registrarían este sábado y continuarían el domingo. Los detalles.

El fin de semana en Cipolletti anticipa temperaturas agradables, con tormentas y lluvias aisladas que podrían comenzar la noche del sábado . Las inestabilidad se debe a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) emitió un pronóstico con una alerta amarilla de cara al fin de semana, particularmente durante la jornada de este sábado 8 de noviembre de 2025 . Se anticipa la llegada de tormentas fuertes con alta probabilidad de precipitación y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora .

La inestabilidad comenzará a manifestarse después de un amanecer que se presentó con condiciones de cielo parcialmente nublado , y una temperatura inicial de 11°C registrada a las 9 de la mañana. A esa hora, la ciudad reportaba una humedad del 70% .

El SMN anticipó cielos despejados con una temperatura que ascenderá a 15º en horas del mediodía, pero a partir de las 14 las nubes comenzarán a cubrir el cielo . Durante la tarde se anticipa una temperatura media de 20º con ráfagas de viento que llegarán a los 30 km/h.

A partir de las 17 el cielo estará completamente cubierto y la temperatura comenzará a descender a 17º, al igual que la sensación térmica que acompañará con los mismos números. Finalmente, cerca de las 23 comenzarán lluvias débiles que se extenderán hasta la madrugada.

EL SMN indicó que la alerta amarilla por tormentas fuertes abarca la tarde noche del sábado, madrugada y la tarde del domingo. Según el reporte, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes.

tormentas El pronóstico anticipa lluvias aisladas para las últimas horas de este sábado.

Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm.

La alerta amarilla por tormentas fuertes también abarca los departamentos neuquinos Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú.

El factor de riesgo: tormentas y ráfagas de viento la tarde de sábado

El cambio significativo en las condiciones meteorológicas se espera para la segunda mitad del sábado. Mientras que la temperatura máxima pronosticada es de 20°C, el día se dividirá claramente en dos mitades en términos de inestabilidad.

Durante la mañana, el pronóstico ya contempla la presencia de lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. La temperatura en este lapso se situaría en torno a los 11°C. El viento se mantendría del Este con velocidades moderadas, de 13 a 22 km/h, lo que sugiere un comienzo húmedo, pero todavía estable.

lluvia cipolletti (3).jpg El pronóstico anticipó la llegada de lluvia para las últimas horas del sábado.

Pero la situación se deteriorará considerablemente hacia la tarde. Según el pronóstico del SMN es en este momento cuando la ciudad debe prepararse para la irrupción de tormentas fuertes. La probabilidad de precipitación se eleva de manera notable, abarcando un rango del 40% al 70%. A pesar de la lluvia, la temperatura alcanzaría la máxima del día con 20°C.

Las condiciones adversas no cederían con el ocaso. El informe meteorológico para la noche del sábado indica que se mantendrán las tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación igualmente alta, del 40% al 70%. La temperatura descendería bruscamente, ubicándose en los 14°C.

ECP LLUVIA (1).jpg La inestabilidad estará presente durante todo el fin de semana en Cipolletti. Estefania Petrella

El panorama para el domingo para Cipolletti

El domingo 9 de noviembre en Cipolletti tendrá una leve mejoría en las condiciones, aunque la inestabilidad no desaparecerá por completo. La temperatura máxima subirá hasta los 19°Cy la mínima rondaría los 13°C.

Como el sábado se podrían registrar tormentas fuertes, ya que las condiciones climáticas continuarán siendo propicias para la formación de nubes con un alto contenido de humedad en la atmósfera.