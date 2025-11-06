Tormentas avanzan hacia el Alto Valle: alerta por lluvia y granizo

Pasadas las 18 de este miércoles caía granizo sobre Ruta 7 entre Añelo y San Patricio del Chañar. Según el SMN, la tormenta gira hacia Alto Valle.

En Plaza Huincul y Cutral Co cayó granizo en la tarde de este miércoles.

La tormentas anunciadas para esta tarde comenzaron a hacer estragos en distintos sectores de Neuquén y avanzan hacia La Pampa y Río Negro.

Esta tarde se desató con variada intensidad en diferentes sectores de la provincia. En Neuquén Capital comenzó cerca de las 18.30 de forma persistente, mientras que más temprano castigó en el centro provincial con granizo en Plaza Huincul y Cutral Co .

Desde Defensa Civil de la provincia, indicaron que el granizo llegó a la Ruta 7, entre las localidades de Añelo y San Patricio del Chañar.

“Estamos en el centro de monitoreo de la Secretaría trabajando y, por el momento, sólo tenemos situaciones de granizo. Tuvimos tanto en Zapala, como así también en Cutral Co y Plaza Huincul”, señaló el director de Defensa Civil Provincial, Carlos Cruz, a LMNeuquén.

Así lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sobre la zona centro con afectación en Picún Leufú, próximo a Zapala, Piedra del Águila, Cutral Co y Plaza Huincul.

“Tenemos lluvias aisladas por el momento en Buta Ranquil, Barrancas, Rincón de los Sauces y Añelo no han presentado todavía descargas en cuanto a lluvias convectivas, solamente nublado”, agregó.

Desde la Provincia se monitoreaba el curso de la tormenta. En Las Coloradas y Paso Aguerre están con lluvias de variedad de intensidad, pero sin mayores afectaciones sobre la tarde.

Tormenta hacia el Alto Valle

Según el pronóstico y el alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido pasadas las 19, las tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y la caída ocasional de granizo avanza hacia los departamentos de Avellaneda y General Roca en Río Negro y hacia Curaco y Puelen en la Pampa.

