Alerta y temor por tormentas eléctricas, viento y hasta caída de granizo en la zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico que mete miedo para las próximas horas en la región. Las recomendaciones.

El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la región "mete miedo". El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarillo para las zonas del Este de los Departamentos de El Cuy y General Roca. El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, especialmente durante la tarde.

El cielo gris, tras las primeras lluvias en la noche del miércoles, mantiene intranquilo a los vecinos. Es que además se espera que las tormentas estén acompañadas de actividad eléctrica fuerte y frecuente , ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante lluvia en cortos períodos.

Siempre de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional , se aguardan valores de precipitación acumulada entre 10 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente sobre la provincia de Neuquén.

alerta-tormentaspng Atención porque se anuncian tormentas eléctricas.

La Autoridad Inerjuriccional de Cuencas (AIC) informó que se mantiene la presencia de aire húmedo en toda la región. Bajas presiones desde el Pacífico y aire Atlántico del sudeste con períodos inestables y precipitaciones dispersas. Formación de tormentas aisladas. Se mantiene esta condición en el comienzo de la próxima semana.

Las recomendaciones a la población en medio del Alerta Amarillo:

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

A través de la Dirección de Protección Civil se recuerda que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse a la Central de Atención de Emergencias municipal al 109.