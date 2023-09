Robaron instrumental para operar el corazón de niños y niñas

"Cuando bajo del auto en el local, intento cerrarlo. Se ve que me inhibieron la alarma. En el baúl tenía mis lupas quirúrgicas, hechas a mi medida. En otro bolso tenía un frontoluz, una linterna en la cabeza que me ayuda a iluminar el campo quirúrgico. Son elementos importados muy importantes", contó el médico Feliz Trossero, en declaraciones a Canal 7.

Cree que entonces lo vieron sacar la mochila del baúl, y que luego lo siguieron hasta que estacionó su vehículo cerca del hospital Castro Rendón, donde tuvo el descuido de dejar sus pertenencias. "Yo creo que ahí me siguieron pensando que tenía dinero en las mochilas", sostuvo.

Al volver del hospital, ya encontró las cerraduras forzadas y ya no tenías las mochilas que había dejado en el baúl. "Claramente me siguieron", reiteró el profesional.

Es la primera vez que pasa por una situación similar y expresó su malestar: "Es un trabajo muy desgastante el que hacemos...encima tenemos que pensar en esas cosas".

Remarcó que "las lupas están hechas a mi medida" y le van a servir a otra persona. "El 1ue quiere comprar ese tipo de instrumental lo hace por derecha. No hay mercado para hacerlo", acotó.

Por eso pidió a la comunidad si encuentra estos elementos, los acerque hasta el hospital Castro Rendón. "Una mochila es amarilla fosforescente, marca Montagne, visible a kilómetros. El otro bolso es negro", describió.

"Si lo hacen los malvivientes que los robaron, sepan que son para operar niños del corazón de toda la Patagonia. Probablemente debemos haber operado a familiares o a conocidos de ellos...llevamos más de 500 cirugías en el Castro Rendon, que sin estos instrumentos no se puede hacer", enfatizó.

Tras el hecho, tuvo que acudir a las lupas de la jefa del servicio y pedir unas prestadas para poder llevar a cabo la cirugía de corazón que tenía este martes programada. La denuncia policial ya está hecha y se agradece máxima difusión.