Demandó más de 14 horas poder retirar el cuerpo de un hombre ahogado en el río Neuquén

Álvarez relató que Prefectura les avisó que habían divisado un cuerpo. No obstante, sostuvo que al llegar advirtieron que “era un lugar muy peligroso para los rescatistas”. Por lo tanto, se resolvió ingresar con embarcación y con personal, “La corriente es muy importante ahí y el cuerpo estaba aprisionado contra una rama de un árbol, e hicimos todos los esfuerzos necesarios hasta las once y media de la noche, pero no fue posible, inclusive tuvimos que utilizar cuerdas”, señaló.