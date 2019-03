"Subió una señora mayor, primero, y luego un pibe -que creo estaba drogado- me preguntó si lo podía llevar gratis pero le dijo que no podía y me empezó a insultar y a gratis. 'Te voy a meter fierro', me dijo y se levantó la remera y me mostró que tenía un arma de fuego", sostuvo el trabajador.

El chofer tomó la decisión de cerrar la puerta mientras el joven siguió apuntándole con el arma al grito de 'te meto plomo'. René indicó que "le aconsejé a la señora, que era la única pasajera, que se agachara y salí rápido -y con el temor que me disparé desde atrás- mientras pensaba en mi familia, porque tengo tres hijos que me esperan todas las noches".

El hecho fue denunciado en la Comisaría 18º, al tiempo que el gremio UTA suspendió el servicio por espacio de un par de horas durante el fin de semana "por la integridad de los pasajeros y la de nosotros", comentó. Y agregó: "Estamos a la buena de Dios".

René contó que, junto con los delegados, pidieron a la Policía que dispusiera un móvil en la zona de la cabecera del ramal pero desde la fuerza le indicaron que sólo tenían un patrullero.

