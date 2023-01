Murió "Mamita", la yegua que había sido rescatada tras la ola de calor

"Mamita", la yegua que fue abandonada en General Roca a los rayos del sol en plena ola de calor y rescatada por proteccionistas, murió a raíz del cuadro de desnutrición severo que presentaba con anterioridad, el cual no le permitió resistiro los síntomas provocados por la exposición a las altas temperaturas.

Lo cierto es que el equino ya la estaban asistiendo, sin embargo, el estado deplorable de salud lo traía hace tiempo. La triste noticia la dio a conocer la organización RANHU (Rescate Animal No Humano) a través de sus redes sociales.

"Pasó lo que nadie queria. Pasó lo que pasamos quienes luchamos por cientizar para que estas cosas no ocurran y que -aunque las expliquemos- mucha gente no las entiende porque es como algo natural tratar a un animal del modo que lo hacen y las malas personas pasamos a ser quienes dejamos todo para salvarlos. Tenemos el alma destrozada: Mamita no resistió", expresaron.