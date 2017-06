Murió Cifuentes de gripe A

Compañeros de trabajo allegados a Cifuentes lamentaron mucho su deceso por cuanto, además del cariño que le tenían como amigo, era un funcionario muy comprometido con el proyecto político y la educación en la provincia.

El actual coordinador regional Luis Ríos expresó que la noticia de su muerte generó gran consternación, debido al enorme trabajo que realizó en Cipolletti como referente zonal del CPE. Contó que se encontraba internado desde el viernes pasado en el hospital Zatti de Viedma y que su situación se fue complicando cada vez más por el grado de diabetes que padecía.

Alfredo Muruaga, médico cirujano y secretario provincial de Políticas Públicas de Salud, confirmó que el Cifuentes tenía esa patología de base y, además, no se había vacunado contra el virus de la influenza.

Dijo, además, que no es el único caso en la provincia, aunque el número es escaso y las víctimas tienen como común denominador patologías de base y no haberse vacunado contra la gripe. Por eso, volvió a reiterar la necesidad de que los grupos de riesgo se apliquen la dosis. Aunque no es necesario que se vacune todo el mundo, remarcó que es importante asumir una actitud responsable para cuidar la salud.

El virus circula todos los años y va mutando para perpetuarse, por lo que los pacientes de riesgo tienen que repetir la vacunación con los primeros fríos para estar mejor preparados. Estos son: personal de Salud, embarazadas en cualquier etapa de gestación, puérperas hasta los diez días posteriores al parto, niños de seis meses a dos años y adultos mayores de 65 años. Pacientes que tengan más de dos años, hasta los 64 inclusive, podrán recibir la vacuna siempre y cuando tengan una patología de base y lo indique un médico, como diabetes, VIH, trasplantes, obesidad, hipertensión, afecciones respiratorias y cardíacas.

“Lamento profundamente la partida de mi amigo y vocal gubernamental del Consejo de Educación, Oscar Cifuentes. Un gran abrazo a su familia”. Alberto Weretilneck. Gobernador de Río Negro

No hay casos en Cipolletti

El director del hospital de Cipolletti, Carlos Lasry, dijo que por el momento no hay personas internadas con un cuadro presuntivo de gripe A, pero en Viedma, donde murió Cifuentes, el titular del Zatti, José Rovasio, confirmó que es la tercera víctima fatal de los últimos 10 días.

Indicó que en la actualidad hay siete casos con el mismo diagnóstico en adultos mayores, agregándose tres niños más. Uno de los cuales, un recién nacido de 45 días oriundo de San Antonio Oeste, tuvo que ser derivado a la Terapia Infantil que posee el hospital López Lima de General Roca.

Cifuentes iba a ser trasladado ayer hasta la capital neuquina, donde sus hijos y familia iban a velarlo en una de las salas de CALF.

El gobernador Alberto Weretilneck también se despidió a través de las redes sociales: “Lamento profundamente la partida de mi amigo y vocal gubernamental del Consejo de Educación, Oscar Cifuentes. Un gran abrazo a su familia”.