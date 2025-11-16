Chile elige a su nuevo presidente en una joranda marcada por el regreso del voto obligatorio

Con Jeannette Jara y José Antonio Kast al frente de las encuestas, el país vive una jornada histórica. Expectativa de un posible balotaje.

Más de 16 millones de chilenos eligirán este domingo a su próximo presidente.

Este domingo 16 de noviembre Chile está viviendo una jornada histórica: eligen presidente con voto obligatorio después de 13 años. Más de 16 millones de ciudadanos están habilitados a elegir entre ocho candidatos. El favoritismo de Jeannette Jara y José Antonio Kast marcan una jornada que podría encaminarse a un balotaje.

En total son ocho los candidatos presidenciales , lo que proyecta una posible instancia de balotaje el 14 de diciembre . Se especula que la elección de este domingo represente una virtual primaria entre los tres candidatos opositores con mayor voluntad de votos en las encuestas: José Antonio Kast , Juan Kaisar y Evelyn Matthei. La expectativa oficialista es retener la presidencia en manos de Jeanette Jara, quien fue ministra de Gabriel Boric.

Las miradas también están puestas en la definición de la nueva composición del Congreso chileno , que renovará a la totalidad de sus diputados (155) y casi la mitad de los senadores (23 de 50) . El oficialismo actualmente cuenta con minoría legislativa y advierte que una buena elección de los candidatos de las derechas le podría garantizar una mayoría automática a la oposición, que incrementaría aún más su capacidad de acción en caso de conseguir la Presidencia.

Los principales favoritos son:

Jeannette Jara

La abogada Jeannette Jara, de 51 años, integra el Partido Comunista y es la postulante de la coalición gobernante. Encabezó las encuestas, aunque carga con dos desafíos importantes: la baja popularidad del presidente Gabriel Boric, que no puede buscar la reelección, y las resistencias históricas hacia su partido.

Ejerció el cargo de Ministra del Trabajo y Previsión Social durante la gestión de Boric. Durante su campaña propuso elevar el salario mínimo, fortalecer los derechos laborales y expandir la presencia estatal en la industria del litio. También puso el foco en la seguridad, comprometiéndose a modernizar a las fuerzas policiales y construir nuevas cárceles.

José Antonio Kast

El abogado José Antonio Kast, de 59 años, vuelve a intentarlo tras haber perdido la segunda vuelta de 2021 frente a Boric. Fundador del Partido Republicano, impulsó un programa centrado en la inmigración irregular y la seguridad interna, con planes para deportaciones masivas y la creación de prisiones de máxima seguridad.

Su historia familiar reapareció como crítica: su padre, oficial alemán que emigró tras la Segunda Guerra Mundial, perteneció al Partido Nazi, un dato que perjudicó su candidatura anterior, al igual que el rol de su hermano como ministro durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Juan Kaisar

El congresista Juan Kaisar, de 49 años, compartió en el pasado militancia con Kast en el Partido Republicano, pero se distanció para fundar el Partido Libertario Nacional. Con base en una presencia digital como youtuber, presentó un programa que propone cerrar la frontera con Bolivia, deportar a El Salvador a inmigrantes con antecedentes penales, reducir en profundidad el gasto público y achicar el tamaño del Estado.

Kaisar además planteó que Chile debía retirarse tanto de la Corte Regional de Derechos Humanos como del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Una de sus promesas más controversiales fue la de indultar a los exagentes de la dictadura presos por delitos de lesa humanidad.

Evelyn Matthei

La economista Evelyn Matthei, de 72 años, llegó a esta elección como una figura fuerte de la derecha moderada, aunque perdió impulso con el correr de los meses. Fue alcaldesa, ministra de Trabajo y candidata presidencial en 2013, cuando obtuvo el 38% y cayó ante Michelle Bachelet. Tuvo experiencia ejecutiva como alcaldesa de Providencia.

El comicio

La votación comenzó a las 8:00 a. m. (hora local), con la apertura de más de 40.000 mesas para sufragar, que funcionarán por 10 horas, constató la AFP.

Las urnas electorales cerrarán a las 6:00 p. m. cuando la última persona presente hay puesto su voto. De inmediato iniciará el conteo para conocer los resultados de los comicios.