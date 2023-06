Muerte de una funcionaria rionegrina: el segundo imputado evitó el juicio

accidente fatal en la línea sur.jpeg

Según se dio a conocer, fue el juez Sergio Pichetto quien resolvió aceptar la suspensión del proceso judicial a prueba de dos años de Huenchanao; y por el mismo término, sentenció la inhabilitación para conducir, una reparación económica de 250 mil pesos -a pagar en el término máximo de 6 meses-; 150 horas de trabajo comunitario; no cometer delitos; ni exceso en ingesta de estupefacientes y alcohol y fijar domicilio.

Diferencia entre las sentencias de Huenchanao y Ferrari

El fiscal explicó que para los dos conductores (Huenchanao y Ferrari) la solución tiene que ser la misma, "no sin olvidarnos de escuchar cuál es la pretensión de las víctimas".

En el caso del chofer de la camioneta, Ferrari, indicó que la reparación económica fue más grande (llegó a los 500 mil) porque se tuvo en cuenta su situación económica. En cambio, con Huenchanao, se hizo un informe socioambiental. De esta forma se conoció que al momento del hecho era remisero y vivía de ese trabajo en Jacobacci, es propietario de la vivienda, pero vivía del 30 por ciento de lo que hacía de viajes y a raíz de este hecho no puede manejar.

"La situación era precaria y ahora es más precaria", sostuvo el fiscal y agregó que por este motivo entre las pautas se fijó un resarcimiento económico de la mitad de la impuesta al otro conductor.

La abogada defensora Natalia Araya acompañó el pedido de la fiscalía no sin antes decir que "esto ha llevado mucho tiempo no por una situación de que Huenchanao no entendiera que era la mejor salida para resolver el conflicto sino por su condición económica, quiero dejar esto asentado por la familia de la víctima, más allá de que él lo dijo en su momento: si hay algo que le cuesta mucho era la inhabilitación, no por no entender que correspondía sino por lo que implica para su economía".

El otroimplicado

En abril de este año el secretario general de la Gobernación de Río Negro, Mariano Ferrari, quedó liberado de enfrentar un juicio oral por homicidio culposo y lesiones graves en la misma causa.

En ese entonces el funcionario aceptó los hechos que le imputaron y las pautas que se fijaron tras un acuerdo entre partes. En primer lugar también se suspendió el juicio a prueba por un año y se acordó que el funcionario indemnizara a la familia de la víctima con 500.000 pesos. También había propuesto ser inhabilitado para conducir por 12 meses.