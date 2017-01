Una vecina de la ciudad fue atacada por dos motochorros que a punta de pistola le exigieron que le entregue el dinero. Como no tenía, los ladrones le pidieron perdón y se fueron.

En dialogo con la radio LU19, María explicó que fue encerrada por dos chicos en moto cerca de las 19 cuando volvía de hacer las compras en la esquina de 25 de Mayo y Teniente Ibáñez, y que alcanzó a ver un revolver pequeño con el que le apuntaron. La víctima llevaba una bolsa con carne picada para cocinarle a su hijo discapacitado.

“Me pedían la billetera y les expliqué que no tenía nada, que sólo soy una mujer humilde que trabajo para vivir. Lamentablemente no uso billetera. Llevaba un bolso que llevaba dos cosas y se los mostré, me pidieron disculpas y se fueron”, relató.

La mujer afirmó que los ladrones tendrían entre 14 y 15 años, y que tiene miedo de salir a la calle.