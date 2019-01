“En Jujuy no se cumplió el protocolo de interrupción legal del embarazado. Fueron en contra de todos los tratados internacionales y el protocolo en Argentina, que incluye como causal la violación, más aún en caso de menores de edad. No sólo la violó el violador, sino que la violó el sistema. Era previsible que ese feto no iba a poder sobrevivir. La viabilidad de un feto es entre las 24 y las 28 semanas, más aún en una nena. Es impensado exponerla a una cesárea con 12 años, un cuerpo que no está preparado para gestar. Es un atropello a todos los Derechos Humanos. Ella y su familia habían pedido la interrupción, y se dilataron todos los tiempos y eso no fue casual”, cuestionó la cipoleña.

Sobre la polémica de los plazos de gestación, Milesi dijo que la gente confunde los tiempos. “En la ILE no existen semanas máximas. La discusión de los plazos en para la interrupción voluntaria y es lo que debía discutir el Congreso. Son dos cosas diferentes. Además, la única diferencia que hay sobre los plazos sería la técnica, obteniendo el mismo resultado. Todo esto está escrito desde 1921 en el Código Penal”, aseguró Milesi.

Sólo en dos causales es legal el aborto: cuando la mujer corre riesgo de vida o en caso de violación.

Dijo que en Jujuy llegaron a la cesárea porque perdieron tiempo. “El protocolo prevé que se le administre medicación urgente, no se necesita autorización judicial alguna. No entiendo qué tiene que ver el gobernador en todo esto. Para esto existe un protocolo nacional. No se pueden judicializar estos temas que ya están previstos todos los pasos a seguir. Lo único que se debe hacer es la denuncia para que el violador vaya preso”, contó la legisladora.

Milesí vinculó lo ocurrido en Jujuy con las organizaciones Pro Vida. "Fue obra de los grupos ProVida que desde el desconocimiento hablan en nombre de la ciencia barbaridades, pero también de la inacción de las autoridades. Yo no estoy a favor de ningún extremo, y creo que es un tema tan serio que no se puede tomar como un Boca-River. En nombre de las dos vidas, mataron las dos vidas, murió el feto y la nena quedó con secuelas”, criticó.

Sobre el caso de Cipolletti, dijo que, si bien la víctima no era una niña, se vulneraron los derechos de una mujer que expresó querer interrumpir el embarazo, dilataron los plazos y la obligaron a ser madre.